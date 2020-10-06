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В лесах Подмосковья со 2 по 4 октября ликвидировали 6 пожаров

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В лесах Московской области со 2 по 4 октября потушили шесть пожаров площадью 2,19 га. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщило «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного комитета лесного хозяйства.

Так, два пожара были ликвидированы в Шатурском и Виноградовском лесничествах, еще по одному — в Ступинском и Ногинском. В тушении возгораний специалисты задействовали 26 единиц техники и 55 человек личного состава лесопожарных служб.

В период с 6 по 7 октября на большей части Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, в Звенигородском, Волоколамском, Наро-Фоминском лесничествах — третий класс, пишет НСН.

С начала пожароопасного сезона в лесах Московской области ликвидировали почти 200 возгораний.

5 октября сообщалось, что в результате пожаров в Ростовской и Воронежской областях за прошедшую неделю сгорело более 130 строений.

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