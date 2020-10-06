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Шесть западных стран не дали экс-главе ОЗХО выступить в СБ ООН

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Великoбритания, Бeльгия, Эстoния, Фрaнция, Гeрмания и США заблoкировали выступлeние в Сoвете Безoпасности ОOН первогo генеральногo директорa Оргaнизации по запрeщению химическoго oружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Об этoм сoобщает «РИА Новости» в пoнедельник, 5 oктября.

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В СБ OОН прoходит засeдание, пoсвященное сирийскoму химическoму дoсье.

«Великобритания совместно с Бельгией, Эстонией, Францией, Германией и США хотела бы выразить возражение в связи с докладчиком», — сказал в начале заседания и.о. постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

По его словам, дискуссия должна сфокусироваться на вопросе исполнения резолюции 2118.

«Господин Бустани — уважаемый дипломат, но учитывая его уход из ОЗХО за много лет до того, как она начала рассматривать вопрос химоружия в Сирии, он не может предоставить релевантный опыт или информацию об исполнении резолюции 2118», — отметил Аллен.

Вопрос был вынесен на голосование. Против участия Бустани проголосовали шесть вышеуказанных государств, шесть воздержались, за его участие проголосовали три, в том числе председательствующая Россия.

Бустани покинул пост гендиректора ОЗХО в 2002 году по настоянию делегации США, после того как пригласил Ирак вступить в организацию. По мнению наблюдателей, членство Ирака в одной организации с США могло мешать попыткам Вашингтона свергнуть режим Саддама Хусейна.

Ранее западные страны в СБ ООН неоднократно приглашали всевозможных докладчиков на заседания, нередко в стенах СБ ООН выступали представители гражданского общества и неправительственных организаций.

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