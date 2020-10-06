Срок пилотного проекта «Цифровой профиль» собираются продлить

Срок пилотного проекта «Цифровой профиль», который позволяет заполнить заявку на кредит с помощью данных из Госуслуг и автоматически подтвердить информацию из госсистем, планируется продлить до конца 2021 года, сообщили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе уточнили, что сейчас к Цифровому профилю подключено 12 банков и одна страховая компания, доступно 15 сведений и получено более 900 тыс. согласий клиентов на обработку данных.

«В настоящий момент рассматривается возможность расширения эксперимента по «Цифровому профилю» на все кредитные и страховые организации, МФО, а также операторов финансовых платформ. Кроме этого, предполагается добавить еще 15 новых видов сведений в «Цифровой профиль». Например, справку 2-НДФЛ, данные из электронной трудовой книжки или об остатке материнского капитала», — заявили «Известиям» в Банке России.

На основе данных «Цифрового профиля» финансовые организации могут проводить скоринговые процедуры и оформлять клиенту продукт на индивидуальных условиях. Персональные тарифы уже предлагают ПСБ, Почта Банк, «Хоум Кредит» и СКБ-Банк, рассказали «Известиям» их представители. Заинтересованы в реализации такой возможности в Совкомбанке, крымском РНКБ, «Открытии», ОТП-Банке, «Дом.РФ», УБРиР, а также в страховых компаниях «Макс» и «Ренессанс Страхование».

Пилотный проект «Цифровой профиль» был запущен 20 мая 2020 года в рамках постановления правительства. Законопроект о подключении к порталу любых финансовых организаций сейчас рассматривается Госдумой.

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