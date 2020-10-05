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Скончалась режиссер телевизионных фильмов Майя Маркова

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Скончалась режиссер телевизионных фильмов Майя Маркова. Ей было 94 года. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил Союз кинематографистов России на своем сайте.

«На 95-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны, — сообщили в союзе, — Приносим соболезнования родным и близким Майи Алексеевны».

Место и время прощания с режиссером не уточнили.

Маркова выпускница актерского факультета ВГИКа 1949 года. Начала работать на Центральном телевидении с 1950 года. Сначала она ассистентом главной редакции программ для детей, а с 1955 года стала режиссером главной редакции литературных программ.

Является режиссером таких телевизионных фильмов и спектаклей, как «Божественная комедия», «Дикая собака Динго», «Таланты и поклонники» и др.

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