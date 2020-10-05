В результате падения мотодельтаплана под Киевом погибли два человека

Мотодельтаплан упал на поле в Барышевском районе Киевской области, два человека погибли. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своем официальном сайте.

По ее данным, крушение произошло в 18:14 по местному времени (совпадает с мск).

«Проводится обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники», — говорится в сообщении службы.

29 сентября мотодельтаплан разбился в километре от села Семеновка Нефтегорского района Самарской области. Летательным аппаратом управлял 62-летний мужчина. Он был доставлен в ближайшую больницу с травмами, которые получил при крушении.