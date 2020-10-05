В ГД поддержали идею о предоставлении жилья уволившимся по здоровью военным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поддержал в понедельник, 5 октября, инициативу Минобороны РФ о получении жилья вне очереди военнослужащими, которые ушли в отставку по состоянию здоровья.

«Те люди, которые уволились в связи с заболеваниями, имели на то причины, и государство должно этих людей в первую очередь обеспечивать жильем», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва». По его словам, на сегодняшний день военное ведомство лучше остальных государственных структур справляется с обеспечением своих сотрудников жильем.

Ранее в этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, российские военные, подлежащие увольнению из-за проблем со здоровьем, будут получать жилье вне очереди, сообщает телеканал «360». По его словам, Минобороны подготовило соответствующие изменения для внесения их в законодательство.

В мае «Известия» писали, что Минобороны готовит поправки в закон «О статусе военнослужащих», согласно которым близкие родственники погибших военнослужащих не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир. Эти преференции также коснутся и семей контрактников, отслуживших 20 и более лет, но скончавшихся уже на пенсии.