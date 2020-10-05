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Уходящие в отставку по здоровью военные получат жилье вне очереди

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Российские военные, подлежащие увольнению из-за проблем со здоровьем, будут получать жилье вне очереди, сообщил 5 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в СФО.

Капитальный долг: семьи погибших военных не будут платить за ремонт
Минобороны вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих»

«Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — цитирует его «РИА Новости».

Так, по словам Патрушева, будут повышены социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Кроме того, в качестве меры по соцзащите семей военнослужащих планируется индексировать выплаты.

Секретарь Совбеза подчеркнул необходимость оказывать адресную социальную поддержку членам семей военнослужащих, особенно родственникам погибших при исполнении служебных обязанностей.

В мае «Известия» писали, что Минобороны готовит поправки в закон «О статусе военнослужащих», согласно которым близкие родственники погибших военнослужащих не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир. Эти преференции также коснутся и семей контрактников, отслуживших двадцать и более лет, но скончавшихся уже на пенсии.

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