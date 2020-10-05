Военная выручка: Дагестан обзавелся «генерал-губернатором»

Новый врио главы Дагестана Сергей Меликов отвечает всем требованиям к руководителю сложного региона. Он — представитель одного из основных народов республики, имеет опыт работы в субъекте и носит погоны. Эти качества помогут ему в управлении Дагестаном, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Бывший глава региона Рамазан Абдулатипов полагает, что Меликов должен уделить внимание вопросам образования, поддержке традиционной культуры и формированию качественного нового персонала. Ушедший в отставку по собственному желанию Владимир Васильев смог решить основные задачи, тем не менее некоторые специалисты отмечают, что последние два года команда руководства региона «буксовала».

Приоритетные направления

Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и поставил на этот пост уже бывшего сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова.

— Назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан, — сообщается на сайте Кремля.

Помощница политика Юлия Савченко сообщила «Известиям», что комментариев до официального представления Меликова не будет.

В ходе видеоконференции с президентом новый врио главы Дагестана сообщил об основных направлениях будущей работы на этой должности. Среди одного из приоритетов он назвал обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии . Кроме того, Меликов подчеркнул важность укрепления экономического состояния республики и связи власти и разных слоев общества региона.

Один из бывших руководителей Дагестана, специальный представитель России при организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов считает, что Меликов сможет решить многие проблемы региона . Он сообщил «Известиям», что рекомендовал экс-сенатора, еще когда сам уходил в отставку в 2017 году.

Военная выручка1 Врио главы Дагестана Сергей Меликов Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Это действительно достойный человек и настоящий патриот . Я желаю ему на новом посту удачи и терпения. Необходимо проанализировать приоритетные сферы и отбросить лишнее. Требуется четкий план — стихийная работа ничего не приносит. Сергей Алимович знаком со многими проектами, многие из них реализовывались при его поддержке, — подчеркнул Абдулатипов.

Он также отметил, что новый глава Дагестана должен уделять особое внимание вопросам образования и поддержке традиционной культуры. Ведь именно благодаря работе в этой сфере удалось во многом победить не только невежество, но и терроризм, пояснил экс-глава региона. Кроме того, внимание следует уделить сельскому хозяйству и созданию качественного нового персонала, подчеркнул Абдулатипов.

Честь мундира

До работы в Совете Федерации Сергей Меликов с 2016 по 2019 год был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Кроме того, новый глава имеет и опыт практической работы в самом регионе. С 2014 по 2016 год Меликов занимал должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Новый врио главы Дагестана носит звание генерал-полковника, он окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

По словам экспертов, набор качеств Меликова делает его практически безальтернативным кандидатом на пост врио главы Дагестана.

— Он лезгин, представитель одного из основных народов, населяющих Дагестан. Человек в погонах, что немаловажно. Он сможет играть роль генерал-губернатора. Человек глубоко погружен в тематику, знает всех поименно . У него точно есть план по созданию условий для дальнейшего развития региона, — перечислил достоинства нового врио политолог Константин Калачев.

Военная выручка2 Генерал-полковник Сергей Меликов в должности первого заместителя директора Росгвардии (слева) во время мероприятий, посвященных 95-летию дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, 2019 год Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Он также отметил, что опыт на посту полпреда свидетельствует о высокой осведомленности о проблемах, возможностях и ресурсах роста региона. Согласен с этой позицией и политолог Дмитрий Фетисов. Он сообщил «Известиям», что опыт Меликова не только поможет в продолжении борьбы с коррупцией в республике, но и будет полезен в условиях обстановки в Закавказье.

— Меликова подбирали очень давно. Возможность такого сценария была вероятна еще год назад. Человек пользуется уважением среди местных элит, которое он заработал, будучи полпредом . Кроме того, в условиях ухудшающейся обстановки в Закавказье Дагестан как пограничный регион нуждается в руководителе такого типажа, как генерал-губернатор, — рассказал Дмитрий Фетисов.

Нерешенные проблемы

Президент назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года , а 9 сентября 2018 года он уже вступил в должность главы после победы на выборах. До избрания Васильев долгое время работал в системе МВД, позже занимал пост главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и орденом Почета.

В ходе видеоконференции с президентом Васильев оценил ситуацию в республике как, «с одной стороны, стабильную, а с другой стороны, имеющую тенденцию к улучшению». Эксперты же считают, что Васильев максимально справился с теми задачами, которые перед ним ставил федеральный центр.

— Он расчистил авгиевы конюшни насколько мог. С точки зрения текущих задач Васильев сделал ставку на борьбу с коррупцией, повышение эффективности расходования бюджетных средств, учет и контроль собираемости налогов, которая реально поднялась. То есть порядок он навел , — полагает Константин Калачев.

Военная выручка3 Президент РФ Владимир Путин и Владимир Васильев в должности врио главы Дагестана в Махачкале во время рабочей поездки президента в Дагестан, 2018 год Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Однако проблемы со здоровьем, о которых говорилось давно, не позволили Владимиру Васильеву и дальше занимать пост главы региона, полагает Дмитрий Фетисов. При этом политолог подчеркнул: претензий со стороны Кремля к нему не было. Васильев справился с задачей разгрома традиционных дагестанских кланов, подытожил эксперт.

Однако заведующий Лабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов считает, что последние годы работы команды Васильева нельзя назвать удачными.

— К сожалению, последние два года она откровенно буксовала. Неосвоенными оставались десятки миллиардов бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру региона , успехи в экономике скромные, малый бизнес стагнирует, — пояснил «Известиям» эксперт.