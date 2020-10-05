Более 91 тыс. нарушений ПДД выявили на дорогах Тульской области за неделю

На дорогах Тульской области с 28 сентября по 4 октября выявили 91 601 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, большинство нарушений (89 582) касались превышения скорости. Еще 83 человека сели за руль в состоянии опьянения, а 73 нарушили правила перевозки детей, уточняет газета «Тульские известия».

Кроме того, 43 нарушения правил дорожного движения пресекла мотогруппа тульской Госавтоинспекции. Водители управляли транспортом без полиса ОСАГО и документов, а также нарушали требования сигналов светофоров.

В конце сентября в МВД России заявили, что изучают инициативу депутата Госдумы Василия Власова выдавать водительские права с 16 лет.

Депутат считает, что это позволит подросткам, которые хотят приобрести машину, раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.