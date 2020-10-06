Правительство России установило новые правила возврата билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Они уточняют процедуры, описанные ранее в Федеральном законе от 18.07.2019 (№ 193-ФЗ). Документ в целом нормальный, за исключением лазейки, которая даст возможность перекупщикам заниматься спекуляцией и практически сводит на нет долгие годы борьбы театров с билетной мафией.

Но вначале — о предыстории вопроса. Необходимость разработать правила возврата билетов назрела давно. Хотелось, чтобы не каждый театр устанавливал свои требования, а был единый подход и процедура. Многие коллективы, в том числе и мы, обращались в Министерство культуры с конструктивными предложениями. К величайшему сожалению, правила вышли не в той редакции, которую мы с коллегами обсуждали в ведомстве. Совершена, на мой взгляд, очень большая ошибка, а именно: в документе учитываются только отношения с человеком добропорядочным, покупающим билеты, но необходимо было учесть и существующую систему перепродажи билетов, а проще говоря — спекулянтов. Сейчас заведено большое уголовное дело по так называемым сайтам-двойникам. Это не случайная история. Она как раз связана с появлением год назад 193-ФЗ, определяющего целый ряд юридических понятий и запретов, в том числе и перепродажи билетов.

Когда я пришел работать в Большой театр, приобрести билеты на официальном сайте было невозможно. В день старта продаж в кассу выстраивалась очередь по 200–400 человек. Люди стояли с ночи. Но где-то в половине десятого утра приезжали крепкие ребята. У них в очереди уже стояла пара-тройка человек. И к ним они добавляли еще 80. Если кто-то пытался возразить или возмутиться, следовало выяснение отношений силой. Очередь не могла противостоять этим бандитам, а они скупали билеты и, не стесняясь, тут же рассчитывались с людьми, которых поставили в очередь.

Мы решили положить конец этому. Создали систему приобретения билетов через сайт и по паспортам. Можно приобрести только определенное количество в одни руки и попасть на спектакль исключительно по предъявлению документа с подтверждением, что его обладатель — тот, кто указан в билете.

Всякий раз, когда человек хотел вернуть билет, он писал заявление, указывал причину возврата. Наши специалисты рассматривали обращение и либо принимали билет, либо нет. С выходом закона в прошлом году у театров появились определенные сроки, в которые зритель мог сдать билеты без потери средств или — ближе к дате спектакля — с частичной потерей.

Большой театр предусмотрел также возможность сдать билет на реализацию. Например, вы пришли сдавать билет не за 10 дней, а за девять. По правилам, мы должны вернуть 50% от его стоимости. Но если попросить театр продать ваш билет, с вас возьмут комиссию 20%, а вам вернут 80% первоначальной цены. То есть с людьми, которые любят театр, понимают его, заранее приобретают билеты, у нас есть возможность нормальных отношений.

Но теперь все эти меры становятся абсолютно бессмысленными. По новым правилам можно купить именной билет, а затем переписать его на любого гражданина. Неважно, куплен он через сайт или за наличные. Это значит, что спекулянты получили возможность спокойно прийти в кассы, попросить изменить имя зрителя, и мы обязаны переписать билет на кого угодно. Причем владелец билета может меняться неограниченное количество раз. И у театра нет никаких оснований просителю отказать.

Спекулянты спокойно могут приобрести билеты в кассе на любой паспорт. А ровно через два часа, получив через свои сайты-двойники заявку от конкретного зрителя, внести его данные в билет и продать его по цене дороже номинала в три, в четыре, в пять раз. Скажете, надо избавиться от сайтов-двойников? Ничего с этим сделать мы не можем. Поисковики в первую строчку ставят тех, кто платит деньги. Для перекупщиков это хлеб, поэтому они доплачивают, чтобы стоять выше нашего официального сайта. Это — коммерция. Заплатили больше — выскочат первыми. Мы тоже платим то, что положено, но гнаться за ними всё время не можем.

Мы предвидели эту лазейку, поэтому предлагали для правил иную формулировку: возможность переоформить билеты только на ближайших родственников. Но, к сожалению, нас не услышали.

Признаться, мы были бы счастливы не продавать билеты по паспортам. Но тогда те, кто любят наш театр, стремятся в него, не смогут попасть в Большой. Сейчас же при паспортной системе даже на самые востребованные спектакли можно купить билет, если озаботиться месяца за три. Например, билеты на декабрьские спектакли «Щелкунчика». Раньше они заканчивались через полтора дня после того, как мы пускали их в продажу. Последние три года «Щелкунчик» совершенно спокойно продается в течение месяца-полутора. Конечно, если вы захотите купить билет в декабре, у вас ничего не получится. На остальные же представления можно купить билет даже накануне. Театр пускает в продажу билеты из брони, которая числится за официальными организациями, спонсорами театра. Если их не выкупили, зрители спокойно приобретут эти билеты в кассе или через сайт.

Печально, что колоссальную работу и отлаженную систему продажи именных билетов сегодня, согласно новым правилам, можно отменить. Но, как только это произойдет, вы можете себе представить, какой вал спекуляции накроет театры...

Автор — генеральный директор Большого театра

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