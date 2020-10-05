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В России каждый четвертый пожилой мужчина оказался зависим от алкоголя

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В России каждый четвертый мужчина пожилого или старческого возраста страдает алкоголизмом. Такую статистику раскрыл в понедельник, 5 октября, главный внештатный психиатр Минздрава, а также директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

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«Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста. <...> Существует такое понятие, как «вдовий алкоголизм», — цитирует ТАСС его выступление на IV Всероссийском форуме по общественному здоровью.

Эксперт уточнил, что около 80% россиян этой возрастной категории имеют множественные хронические патологии. Так, по словам Кекелидзе, в среднем у пациента старше 60 лет обнаруживается около пяти хронических заболеваний. Вдобавок к этому он привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым у 40% человек старше 55 лет возникают депрессивные расстройства.

11 сентября главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что в основном алкогольной зависимостью страдают граждане в возрасте от 30 до 50 лет. По его словам, формирование злоупотребления алкоголем занимает от пяти до десяти лет. Именно поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30, подчеркнул эксперт.

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