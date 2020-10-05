Аграрии Омской области собрали 3 млн т зерна

В Омской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали 3,02 млн т зерна при урожайности 15,3 ц/га, сообщает минсельхоз региона.

На данный момент уборка завершена на 2 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 99,3% от плана. По оценке минсельхоза, последние гектары в семи районах области будут убраны в течение трех дней, пишет ИА «Город55».

Специалисты отмечают, что омские хозяйства успешно справились с поставленной задачей несмотря на засушливое лето. Сейчас аграрии переключились на сбор масличных культур.

2 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники должна быть расширена в 2021 году. По словам главы кабмина, также будут приняты меры для поддержки экспортного потенциала и увеличения возможностей российских производителей. Для этого существует ряд программ, в том числе отечественный экспортный центр.