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Мужчина лишился голеней при наезде поезда в Ленинградской области

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В Ленинградской области пешеход серьезно пострадал при наезде поезда. Мужчина госпитализирован с травматической ампутацией обеих голеней.

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Нурма. По данным правоохранительных органов: 34-летний житель Тосненского района переходил пути и во время приближения поезда потерял равновесие и упал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Потерпевший лишился голеней, сообщает телеканал «78».

Пострадавшего доставили в больницу. В МВД уточнили, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

1 октября сообщалось о наезде поезда на пьяного мужчину в Томске. 25-летний потерпевший получил ушибы и травму головы.

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