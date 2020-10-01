Грузовой поезд сбил пьяного мужчину в Томске
В Томске пьяный горожанин попал под грузовой поезд. Мужчина доставлен в больницу, сообщает в четверг, 1 октября, пресс-служба сибирской транспортной полиции.
Инцидент произошел в ночное время в районе улицы Ново-Деповской. Машинист заметил человека на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, пишет РИА «Томск».
Пешеход получил различные ушибы и травму головы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Пострадавшим оказался 25-летний томич. В момент наезда он находился в состоянии опьянения.
17 сентября сообщалось о наезде электропоезда на 15-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Мальчик был госпитализирован.