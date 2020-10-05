Более 464 тыс. жителей Волгоградской области поставили прививки от гриппа

Охват населения Волгоградской области вакцинацией против гриппа составил около 18,5%. Прививки поставили 464,1 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, неделей ранее охват составлял 18%, что составляет 451,7 тыс. человек. При этом планируется привить не менее 60% населения. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

В ведомстве уточнили, что ранее полученная вакцина была израсходована полностью. Поступление новой партии ожидалось в начале октября, но пока препарат не доставлен.

За последнюю неделю в регионе выросла заболеваемости ОРВИ и гриппом. Пока она остается ниже эпидемического порога на 28%.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае прививки от гриппа сделали почти 520 тыс. человек. План по вакцинации выполнен на 47,2%.