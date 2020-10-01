Почти 520 тыс. жителей Приморья поставили прививки против гриппа

В Приморском крае прививку от гриппа сделали почти 520 тыс. человек. План по вакцинации выполнен на 47,2%.

По данным министерства здравоохранения, прививки поставили 142,3 тыс. детей. Большинство приморцев обратились в районные поликлиники, также активно вакцинация проходит в мобильных палаточных пунктах. Об этом сообщает VostokMedia.

Наиболее активно прививаются жители Владивостока, Уссурийска, Артема и Находки. Министерство здравоохранения призывает жителей региона принять участие в прививочной кампании до начала эпидемического сезона.

По данным за конец сентября, в России прививки от гриппа сделали более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от численности населения страны. В некоторых регионах уже превышен недельный порог заболеваемости ОРВИ.