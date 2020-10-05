Три человека погибли в массовом ДТП в Новгородской области

В Малой Вишере (Новгородская область) три человека погибли при столкновении трех автомобилей. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на пересечении улиц Новгородской и Мира. По данным Госавтоинспекции, женщина-водитель автомобиля Volkswagen Jetta не предоставила преимущество в движении Skoda Rapid. После столкновения второе транспортное средство выехало на полосу встречного движения и ударило третью машину. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Водитель Skoda и две пассажирки 68 и 62 лет скончались на месте происшествия. Еще три человека, в том числе шестилетний ребенок, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека, еще один госпитализирован.