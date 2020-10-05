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Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Брянской области

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В Комаричском районе Брянской области при столкновении двух легковых машин погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в воскресенье, 4 октября, на 456-м км автодороги М-3 «Украина». По предварительным данным, столкнулись Nissan SKYLINE под управлением 32-летнего мужчины и ВАЗ-2107, которым управляла 31-летняя женщина, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Различные травмы получила пассажирка отечественной легковушки, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

В октября на трассе Тюмень — Омск в Тюменской области лоб в лоб столкнулись легковая иномарка и грузовая фура. Погибла женщина-водитель.

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