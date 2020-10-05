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Отопительный сезон стартует в Орле

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В Орле 5 октября начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат учреждения здравоохранения и культуры, а также детские сады и школы.

Основанием для начала отопительного сезона стало похолодание до среднесуточной температуры ниже +8 градусов. 5 октября начинается подача тепла в учреждения социальной сферы. В многоквартирные дома тепло начнут подавать с 7 октября. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Обычно отапливаемость всего жилого фонда достигается за восемь-десять дней. Теплом будут обеспечены и 20 домов, которые на данный момент находятся без управления. Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры несут управляющие компании.

Ранее сообщалось, что в Притобольном районе Курганской области срываются сроки подачи отопления. Тепло дали далеко не во все детские сады и школы.

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