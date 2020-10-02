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Сроки подачи тепла срываются в Курганской области

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Жители Притобольного района Курганской области остаются без отопления. Тепло дали далеко не во все детские сады и школы. Как сообщил ИА «Ура.ру» источник из сферы ЖКХ, не готова центральная котельная района, там не смонтированы котлы.

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В итоге ни один детский сад и ни одна школа сел Нагорка, Плотниково и Межборное не подключены к отоплению. Котлов нет в районном центре в селе Глядянское, там до сих пор продолжается ремонт.

Источники из местной администрации рассказали агентству, что администрация Притобольного района отказалась от аренды оборудования инвестора. Власти также не погасили долги за предыдущий сезон, которые составляют порядка 13 млн рублей.

Вместо этого они закупили котлы старого поколения на 10 млн рублей, к которым необходимы еще и насосы. Это увеличивает расход на электроэнергию примерно на 4 млн рублей. Кроме того, у котлов этого типа больший расход угля. Из 19 районных котельных котлы установлены только в четырех.

Информацию о том, что районные власти отказались брать в аренду оборудование инвестора, агентству подтвердили и в группе компаний «Уралкотел». Чиновники также подали в суд заявление о том, что условия сделки являются кабальными. Долги в районной администрации признавать отказались.

Глава района Дмитрий Лесовой не смог предоставить агентству оперативный комментарий. Запрос направлен в пресс-службу регионального правительства.

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