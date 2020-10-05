Этнографический комплекс горел в Якутске
В Якутске вспыхнул пожар в этнографическом комплексе «Чочур Муран». Обошлось без пострадавших. Специалисты сейчас устанавливают ущерб и выясняют, по чьей вине произошел пожар.
Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на ГУ МЧС по Якутии, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 5 октября в 08:03. В момент прибытия пожарных горел балаган.
В результате огонь повредил стену и потолочное перекрытие общей площадью 15 кв. м. По предварительным данным, причина пожара — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Огонь тушили 11 человек и две единицы техники.
3 октября сообщалось о крупном пожаре в Свердловской области. В результате возгорания в жилом доме в городе Тавда погибли пять человек, среди них трое детей.