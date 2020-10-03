Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Свердловской области
В Свердловской области произошел пожар в частном жилом доме, погибли пять человек.
Инцидент произошел вечером в субботу, 3 октября, в городе Тавда. В результате пожара погибли пять человек, среди которых трое детей, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в субботу стало известно, что взрослый мужчина и двое его маленьких внуков погибли на пожаре в Крыму. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала игра детей со спичками. Точно это будет выяснено после экспертиз.