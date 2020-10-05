Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в понедельник на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. Трансляция слушаний идет в Facebook СФ 5 октября.

Сенатор напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Совфедом поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование».

По словам Матвиенко, особый акцент — на мерах по поддержке детей.

Российский лидер провел встречу с сенаторами 23 сентября. В ходе встречи он поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.

Президент также пообещал, что материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма вырастет почти на 23 тыс. рублей.

Путин напомнил, что ранее для семей с низкими доходами установили ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. Российский лидер отметил, что в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.