Статую Папы Римского установили в Иркутске

В Иркутске у прихода Непорочного Сердца Божией Матери появилась статуя Папы Римского Иоанна Павла II. Фигуру в 2017 году в дар городу передали польские католики.

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу прихода в одной из соцсетей, несколько лет статуя стояла внутри храма, а теперь заняла место на постаменте с надписью «Святой Иоанн Павел II, молись о нас!». В октябре отмечается 100 лет со дня рождения Иоанна Павла II. По всему миру традиционно проходят Папские дни, поясняет агентство.

Ранее генеральный викарий римской католической церкви в Иркутской области отец Владимир отмечал, что жители Приангарья стали проявлять повышенный интерес к католической вере. Он связал это с тягой к эстетике западного христианского мира, эстетике стиля барокко и готики.