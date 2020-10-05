Тхэквондисты следят за соблюдением масочного режима в Уссурийске

Представители спортивных организаций присоединились к проведению рейдов по соблюдению масочного режима в Уссурийске. Проверки прошли в минувшие выходные. Особое внимание уделялось автобусам: участники рейдов следили, чтобы каждый пассажир был в маске.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в просьбе тхэквондистов и кикбоксеров надеть маску ни один пассажир отказать не решился. Основная цель присутствия спортсменов в рядах административной комиссии — донести до граждан важность соблюдения масочного режима ради сохранения здоровья и даже жизни.

По словам Романа Губайдуллина, начальника отдела по исполнению административного законодательства, спортсменов начали привлекать еще и потому, что население к ним относится с большим доверием, они — пример для подражания.

Члены комиссии проверяли у водителя наличие журнала дезинфекции и средств защиты, а у пассажиров — маски. Если хотя бы у одного находящегося в салоне отсутствовали средства индивидуальной защиты, автобус на маршрут не допускался.

За выходные комиссия проверила 74 рейсовых автобуса и такси. Четверо граждан маски надевать отказались, и на них составили протоколы об административном правонарушении. Их ждет штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.