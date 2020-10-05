В Москве с марта оштрафовали каждого десятого нарушителя самоизоляции

Начиная с марта москвичи и гости столицы получили 752 тыс. штрафов. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Москве в понедельник, 5 октября.

«Если учесть, что в апреле — июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум 8 млн человек, то штрафы коснулись каждого десятого», — говорится в сообщении.

Бизнес штрафовали свыше 27 тыс. раз. В 150 случаях применялась максимально строгая мера — временная приостановка деятельности.

По данным оперштаба, штрафные санкции сработали и на пике самоизоляции число пассажиров на дорогах снизилось в 4–5 раз.

Более 95% москвичей, которые заболели COVID-19, «добросовестно соблюдали режим самоизоляции».

«Всего лишь за два месяца уровень заболеваемости снизился в 10 раз», — отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что Москва «вновь переживает острый период пандемии», поэтому власти города требуют от жителей и бизнеса «неукоснительно соблюдать правила безопасности».

Ранее, 1 октября, в управлении Роспотребнадзора по столице сообщили, что 18 москвичей получили штрафы на общую сумму 262,5 тыс. рублей за непредоставление сведений о результатах анализов на коронавирусную инфекцию после прилета из заграницы. За подобные правонарушения гражданам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Он будет увеличен до 300 тыс. рублей, если действия нарушителя приведут к причинению вреда здоровью других людей.

С 28 сентября в столичном регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим. В связи с этим в городе возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которым приходится оставаться дома.

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