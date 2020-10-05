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Выставку об истории русского масонства проведут на Сахалине

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В Сахалинском художественном музее 8 октября откроется выставочный проект «В масонских ложах: ритуал и символика». В экспозицию вошли предметы, связанные с учением и ритуалом масонов, относящиеся к XVIII–XX векам. Речь идет о масонских знаках отличия, редких гравюрах, грамотах и документах, живописи и скульптуре, рассказывающих о символике братства «вольных каменщиков».

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Как рассказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе музея, гости выставки увидят основные «иоанновские» степени, которые были унаследованы масонами от исторических каменщиков-строителей», — угольники, циркули и мастерки, а также рыцарские кинжалы и мечи, пеликана с птенцами, розу и крест.

Выставку представляет петербургский Музей истории и религии. Цель проекта — помочь в осмыслении многообразного и еще не до конца исследованного религиозно-этического учения. Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее сообщалось, что в рамках этого нацпроекта в Южно-Сахалинске в 2020 году должны открыть первый на острове виртуальный концертный зал. Там установят акустическую систему с высоким качеством звука, видеопроцессор вещания, камеры с беспроводными передатчиками, светодиодный экран.

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