Жители Хабаровска выбрали название новой школе

В Хабаровске определились с названием новой школы, которая строится в микрорайоне «Волочаевский городок». Голосование проходило на странице городского управления образования в Istagram. Вариант «Волочаевский лицей» набрал больше всего голосов.

Как уточняет ИА AmurMedia, на выбор жителям предложили 15 вариантов. Под постом пользователи оставили около 250 комментариев. Впрочем, пока название официально не утверждено, поскольку необходимо завершить несколько документальных процедур.

Новую школу объединят с уже действующим учебным заведением, в будущем она станет вторым корпусом лицея, пояснила агентству начального управления образования Татьяна Матвеенкова.

Лицей сделают с инженерно-техническим уклоном, в нем также будет класс с углубленным изучением медицины. Накануне на стройплощадке побывал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он отметил, что работы идут в соответствии с графиком, но процесс благоустройства необходимо ускорить.

Школу начали строить в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование». Сдача объекта намечена на конец этого года. Вместе с оснащением строительство лицея оценивается в сумму порядка 1,3 млрд рублей. Финансирование идет из федерального, регионального и городского бюджетов.

Учебное заведение будет располагаться в пяти корпусах. Сами здания соединят закрытыми переходами.

Ранее сообщалось, что в Дальневосточной государственной научной библиотеке в Хабаровске идет процесс перевода в электронный формат раритетных изданий из фондов учреждения. Это делается в рамках нацпроекта «Культура».