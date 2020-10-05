Эксперты рассказали, какую вакцину от COVID-19 выбрать. Готовятся к выпуску три российские разработки. «Спутник V» от центра имени Николая Гамалеи дает В-клеточный и Т-клеточный иммунитет. Вместе с тем при тестировании у 38 человек нашли 141 побочную реакцию. Сейчас идет третья стадия испытаний на 40 тыс. добровольцев. «Эпиваккорона» от научного центра «Вектор» проходит процесс регистрации. Субстанция содержит фрагменты коронавируса — синтетические антигены. В центре имени Михаила Чумакова сделали инактивированную вакцину. Подход традиционный — его применяют в большинстве препаратов от гриппа, бешенства, полиомиелита. Впрочем, некоторые специалисты говорят, что вакцина может усилить инфекцию. В любом случае, по мнению экспертов, выводы об эффективности разработок можно будет делать только после завершения третей фазы испытаний.