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Один человек погиб в ДТП с лосем в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае на трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате погиб пассажир иномарки.

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Как уточняет ИА AmurMedia, авария произошла на 63-м км автодороги в минувшее воскресенье, 4 октября. Водитель Toyota Mark II не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия. Он не успел среагировать и наехал на внезапно появившееся животное.

5 сентября сообщалось о крупном ДТП с лосем в Псковской области. В результате столкновения автомобиля с животным погибли четыре человека и один пострадал.

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