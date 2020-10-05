Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером Бельгии

Пост заместителя премьер-министра Бельгии впервые получила трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии «зеленых». Об этом сообщила газета The Brussels Times.

Правительство сформировали неделю назад, но бельгийские СМИ почти не упомянули о назначении трансгендера на столь высокий пост.

Накануне ученый написала в Twitter, что гордится тем, что в Бельгии и большинстве стран ЕС «гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой», добавив, что она надеется, что ее назначение на пост министра и заместителя премьер-министра «может вызвать дебаты в странах, где это еще не так».

57-летний политик является членом Европейского парламента с прошлого года. Де Суттер работает профессором гинекологии Гентского университета, который специализируется на репродуктивной функции. Она активно выступает за права трансгендеров, делясь о собственном опыте трансгендерного перехода.

Петре было 40, когда она решила полностью стать женщиной, которой всегда себя считала.

«Меня приняли на работе, приняли мои партнеры и моя вторая половинка. На самом деле очень немногим людям в моей ситуации повезло. Вот почему мне нужно что-то сделать для тех, кому не хватило этой удачи», — считает она.

Ранее Мари Ко стала первым трансгендерным политиком во Франции, ее избрали мэром Тиллой-ле-Маркиенн в начале 2020-го года.

В мае 2019 года мэром итальянского города впервые избрали трансгендера Джанмарко Негри.