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Наблюдатели от СНГ оценили проведение выборов в Киргизии

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Центризбирком Киргизии на парламентских выборах в полной мере выполнил свои обязательства по созданию гражданам условий для реализации их избирательного права. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава миссии наблюдателей СНГ Виктор Гуминский.

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Он напомнил, что еще в начале избирательной кампании ЦИК в обращении призвал организаторов и участников голосования соблюдать нормы избирательного законодательства.

«В своем обращении ЦИК заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы выборы прошли в спокойной, стабильной атмосфере, и создаст все необходимые условия для полной реализации избирательного права граждан Кыргызстана. Миссия отмечает, что это ЦИК сделала в полной мере», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи Мухтар Ерман заявил о соответствии выборов в парламент Киргизии международным стандартам.

Накануне в Центризбиркоме республики сообщили, что по итогам выборов четыре политические партии смогут войти в новый состав парламента Киргизии. Рубеж в 7% преодолели «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В общей сложности на места в парламенте претендовали 16 партий.

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