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Наблюдатели МПА СНГ оценили итоги прошедших выборов в Киргизии

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Координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) Мухтар Ерман заявил, что прошедшие 4 октября выборы в парламент Киргизии соответствовали международным стандартам.

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«Наша миссия сделала такой вывод, что подготовка и ход проведения парламентских выводов соответствовали национальному, суверенному законодательству Кыргызстана и общепринятым международным стандартам», — цитирует его ТАСС в понедельник, 5 октября.

Накануне в Центризбиркоме республики сообщили, что по итогам выборов четыре политические партии смогут войти в новый состав парламента Киргизии.

Рубеж в 7%, дающий партии возможность войти в состав высшего законодательного органа, преодолели «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В общей сложности на места в парламенте претендовали 16 партий.

Официальные итоги выборов будут подведены после получения информации об итогах ручного подсчета бюллетеней.

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