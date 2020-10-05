Наблюдатели МПА СНГ оценили итоги прошедших выборов в Киргизии

Координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) Мухтар Ерман заявил, что прошедшие 4 октября выборы в парламент Киргизии соответствовали международным стандартам.

«Наша миссия сделала такой вывод, что подготовка и ход проведения парламентских выводов соответствовали национальному, суверенному законодательству Кыргызстана и общепринятым международным стандартам», — цитирует его ТАСС в понедельник, 5 октября.

Накануне в Центризбиркоме республики сообщили, что по итогам выборов четыре политические партии смогут войти в новый состав парламента Киргизии.

Рубеж в 7%, дающий партии возможность войти в состав высшего законодательного органа, преодолели «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В общей сложности на места в парламенте претендовали 16 партий.

Официальные итоги выборов будут подведены после получения информации об итогах ручного подсчета бюллетеней.