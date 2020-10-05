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Задержан сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала

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Правоохранительные органы задержали сына бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала Антона. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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По его информации, мужчину задержали за нарушение статьи 20.2 КоАП России «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Задержанный, по предварительным данным, призывал людей собираться на митинги в защиту бывшего главы региона.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Бывшего губернатора арестовали, он содержится в СИЗО «Лефортово». Свою вину он не признал.

В частности, СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на бизнесмена Александра Смольского.

3 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест бывшего чиновника еще на три месяца. В ходе заседания прокурор рассказал, что экс-глава региона имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных ему лиц.

В Хабаровском крае с 9 июля продолжаются протесты, люди требуют освобождения Фургала.

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