В Амурской области пьяная женщина разгромила здание автовокзала

В Амурской области женщина в состоянии алкогольного опьянения выбила стекла и поломала мебель в здании автовокзала, сообщается на сайте ГУ МВД по региону в понедельник, 5 октября.

Инцидент произошел накануне в городе Завитинск. В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что виновницей произошедшего является 29-летняя местная жительница.

«При опросе девушка пояснила, что она, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорилась с родственниками, после чего решила выплеснуть негативные эмоции путем повреждения имущества на объекте транспортной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливается размер нанесенного автовокзалу ущерба. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В ночь с 25 на 26 сентября неизвестные перевернули скамейки и урны на благоустроенном участке для отдыха, расположенном по Левашовскому бульвару в Петрозаводске. Увиденное зафиксировали жители и опубликовали в одном из местных пабликов в социальной сети.