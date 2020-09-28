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Акт вандализма зафиксирован на Левашовском бульваре в Петрозаводске

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Неизвестные перевернули скамейки и урны на благоустроенном участке для отдыха, расположенном по Левашовскому бульвару в Петрозаводске. Увиденное зафиксировали жители и опубликовали в одном из местных пабликов в социальной сети.

Вандалы устроили такую «перестановку» в ночь с 25-го на 26 сентября. В комментариях к посту один из подписчиков заступился за виновников разгрома и попросил всех возмущенных воздержаться от оскорблений в их адрес, указав на то, что это является не актом вандализма, а скорее «мелким хулиганством», передает ИА «Карелinform».

«Отсутствие молодежных организаций и идеи общего курса куда мы идем приводит к таким выхлопам энергии», — резюмировал пользователь социальной сети. Данное заявление привело к обширной дискуссии в комментариях, где многие не согласились с подобным толерантным отношением к учинившим погром на Левашовском бульваре.

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