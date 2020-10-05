Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 октября

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в понедельник, 5 октября, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По информации синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +18…+ 20 градусов. В ночь на вторник температура понизится до +6…+8.

Ветер будет иметь южное и юго-восточное направление, 3–8 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах 759 мм ртутного столба.

Накануне портал «Метеоновости» спрогнозировал в ближайшие два-три дня в восточной части Подмосковья заморозки. При этом синоптики отметили, что Москве похолодание не грозит до середины октября.