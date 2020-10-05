Заморозки ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют заморозки в Московской области в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил сайт «Метеоновости».

Обширный антициклон определял погоду в Московском регионе в течение всей прошедшей недели, в результате чего установилась теплая погода без осадков. Температура воздуха превышает норму на 3–5 градусов, однако по ночам становится всё холоднее. Прошедшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала осени: в Черустях зафиксировали всего +1 градус. В Москве было чуть теплее — около +5 градусов, отмечает телеканал «360».

По прогнозам синоптиков, Москве заморозки не грозят до середины октября, а в восточной части Подмосковья их вероятность высока уже в ближайшие два-три дня.

Первые заморозки зафиксировали в Подмосковье под утро 21 августа. Тогда в Черустях температура опустилась до -1 градуса, напоминает РИАМО.

4 октября синоптики пообещали недолгую смену погоды в Москве. С 6 октября дневная температура не превысит плюс 16–18 градусов. Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что скоро Московский регион попадет в теплую часть следующего антициклона.