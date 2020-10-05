Прямой эфир
Сюжет:

Заморозки ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют заморозки в Московской области в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил сайт «Метеоновости».

Обширный антициклон определял погоду в Московском регионе в течение всей прошедшей недели, в результате чего установилась теплая погода без осадков. Температура воздуха превышает норму на 3–5 градусов, однако по ночам становится всё холоднее. Прошедшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала осени: в Черустях зафиксировали всего +1 градус. В Москве было чуть теплее — около +5 градусов, отмечает телеканал «360».

По прогнозам синоптиков, Москве заморозки не грозят до середины октября, а в восточной части Подмосковья их вероятность высока уже в ближайшие два-три дня.

Первые заморозки зафиксировали в Подмосковье под утро 21 августа. Тогда в Черустях температура опустилась до -1 градуса, напоминает РИАМО.

4 октября синоптики пообещали недолгую смену погоды в Москве. С 6 октября дневная температура не превысит плюс 16–18 градусов. Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что скоро Московский регион попадет в теплую часть следующего антициклона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020