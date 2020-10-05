Эпидемиолог предупредил россиян об опасности женских сумок

Женские кожаные сумки могут представлять угрозу для здоровья из-за скапливающихся на их поверхности и внутри микроорганизмов. Об этом в воскресенье, 4 октября, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист отметил, что сумки находятся в контакте с немытыми руками и соприкасаются со многими грязными поверхностями, что ведет к попаданию в них микробов.

«Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой», — цитирует Лебедева телеканал «Звезда».

Наиболее загрязненными предметами в женской сумочке считаются крем для рук, помада, пилочка для ногтей и тушь. Также множество микробов оседает на ключах, мобильном телефоне, документах, расческе.

«Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс», — приводит слова Лебедева НСН.

Специалист призвал дезинфицировать антисептическими салфетками и гелями находящиеся в сумках вещи, а также обрабатывать поверхность самих изделий.

В мае микробиолог Евгений Плисов заявлял о вероятности заразиться коронавирусом через деньги. Ученый рекомендовал ограничить использование наличных купюр, передающихся из рук в руки в период пандемии.