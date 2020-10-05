Филиалам зарубежных компаний разрешат получать лицензии в России

Минэкономразвития России подготовило проект закона, который может облегчить жизнь иностранным компаниям. В случае его принятия филиалы зарубежных предприятий будут допущены к получению лицензии на ряд видов деятельности. Под нормы закона подпадут 52 отрасли, где требуется лицензирование, среди которых самые востребованные — образование, пассажирские автоперевозки, медицина, фармацевтика. По действующим законам иностранным компаниям, чтобы получить лицензию на деятельность в России, надо создать в нашей стране юридическое лицо. Минэкономразвития рассчитывает, что новый закон даст зарубежному бизнесу стимул к расширению и увеличению числа рабочих мест. У нововведения есть и оборотная сторона: число конкурентов у отечественных производителей неизбежно вырастет.