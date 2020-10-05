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Кашлявшую пассажирку без маски избили в московском метро

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В московском метро женщину, которая ехала в вагоне без медицинской маски и кашляла, избил мужчина.

Видео инцидента, который произошел на станции метро «Профсоюзная», было опубликовано в Сети. Мужчина подошел к женщине еще на платформе, пока она и другие пассажиры ждали поезд. Сначала он толкнул ее, а потом набросился на нее с кулаками уже в вагоне поезда.

За женщину тут же вступились другие пассажиры.

Причиной произошедшего очевидцы называют то, что пассажирка кашляла, однако на ней не было медицинской маски.

В мае в московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом.

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