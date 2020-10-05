Два человека погибли в массовом ДТП в Воронеже
В Воронеже в результате массового ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 5 октября.
Инцидент произошел на Московском проспекте вечером в воскресенье. На дороге столкнулись три автомобиля — Kia, Volvo и Lifan, пострадавших в результате аварии не было. Для того, чтобы оформить ДТП, на место происшествия прибыл аварийный комиссар на автомобиле Skoda.
Пока сотрудник правопорядка заполнял необходимые документы, в стоящие иномарки влетел автомобиль Toyota, который столкнулся с еще двумя автомобилями — Toyota и ВАЗ.
В результате аварии 22-летняя водитель Lifan погибла на месте, а ее пассажирка была госпитализирована с различными травмами. Позже она скончалась в приемном отделении.
Еще четыре человека получили травмы: 38-летний водитель ВАЗа и его 47-летний пассажир, а также пешеход, который находился на месте происшествия.
На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии, сообщает «Вести Воронеж».
Накануне сообщалось, что в Челябинской области женщина, управлявшая машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, ехавших на скутере. Один из пострадавших скончался.