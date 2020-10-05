Прямой эфир

Два человека погибли в массовом ДТП в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже в результате массового ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 5 октября.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах
Какие автомагистрали лидируют по количеству погибших

Инцидент произошел на Московском проспекте вечером в воскресенье. На дороге столкнулись три автомобиля — Kia, Volvo и Lifan, пострадавших в результате аварии не было. Для того, чтобы оформить ДТП, на место происшествия прибыл аварийный комиссар на автомобиле Skoda.

Пока сотрудник правопорядка заполнял необходимые документы, в стоящие иномарки влетел автомобиль Toyota, который столкнулся с еще двумя автомобилями — Toyota и ВАЗ.

В результате аварии 22-летняя водитель Lifan погибла на месте, а ее пассажирка была госпитализирована с различными травмами. Позже она скончалась в приемном отделении.

Еще четыре человека получили травмы: 38-летний водитель ВАЗа и его 47-летний пассажир, а также пешеход, который находился на месте происшествия.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии, сообщает «Вести Воронеж».

Накануне сообщалось, что в Челябинской области женщина, управлявшая машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, ехавших на скутере. Один из пострадавших скончался.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020