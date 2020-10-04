В Италии гонщик бросил кусок бампера в соперника на чемпионате мира

Гонщик Лука Корбери во время финала чемпионата мира по картингу бросил в своего соперника кусок бампера.

Инцидент произошел на картодроме в итальянском Лонато. Спортсмен в ходе гонки попал в аварию и решил отомстить своему сопернику. Взяв кусок бампера, Корбери подошел к трассе и замер в ожидании. Когда карты проехали круг, гонщик бросил бампер своего карта в виновника происшествия.

Отмечается, что участники соревнований не получили травмы, а самого Корбери заставили покинуть трек.

В сентябре профессиональная футбольная лига Франции дисквалифицировала Неймара из ПСЖ на две игры после потасовки в матче с «Марселем».