Ереван заявил об уничтожении за день 13 единиц бронетехники Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило об уничтожении в Нагорном Карабахе за день, 4 октября, трех самолетов и 13 единиц бронетехники Азербайджана. Заявление представителя министерства Арцруна Ованнисяна опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«В ходе боевых действий за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными. Уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник», — сказал Ованнисян.

Он также отметил, что в этот день бои не имели такого упорного и тяжелого характера, как в предыдущие два дня, а азербайджанская сторона не добилась каких-либо тактических успехов. По его словам, на армяно-азербайджанской границе ситуация относительно спокойная, боевые действия не велись.

Ранее в этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района, который де-юре является административно-территориальной единицей в юго-западной части Азербайджана, а де-факто эта территория с лета 1993 года контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.