Азербайджан сообщил о контроле над девятью селами Джебраилского района

Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района, сообщил 4 октября президент страны Ильхам Алиев.

«Сегодня были освобождены город Джебраил и девять сел Джебраилского района. Сердечно поздравляю азербайджанский народ с этим историческим событием», — написал президент в своем Twitter.

Джебраилский район де-юре является административно-территориальной единицей в юго-западной части Азербайджана, а де-факто эта территория с лета 1993 года контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. В 1993 году в резолюциях Совета Безопасности ООН это было квалифицировано как оккупация азербайджанской территории армянами нагорнокарабахского региона Азербайджана.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.