Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по поводу обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что стороны выразили готовность содействовать участникам конфликта в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.