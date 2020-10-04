Проблему с теплоснабжением решили в Димитровграде

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с главой Димитровграда Богданом Павленко и гендиректором ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимиром Камеко. Глава региона напомнил, что тепло запустили во все детские сады и школы. И только в Димитровграде батареи в четырех детсадах и одной школе остаются холодными. Этим фактом заинтересовалась прокуратура.

Владимир Камеко ответил, что муниципалитет задолжал за потребленные энергоресурсы. Депутаты городской думы не смогли изыскать средства на погашение долга. Правительство Ульяновской области и губернатор лично дали соответствующие гарантии ресурсоснабжающей организации, и вопрос о начале отопительного сезона в димитровградских соцучреждениях решили, передает 1ul.ru.

Как стало известно 30 сентября, в Ульяновске 92 жилых дома начали получать тепло. Также продолжается запуск отопления в социальных учреждениях. По данным управления ЖКХ и благоустройства, собственники квартир в 51 доме самостоятельно приняли решение о включении центрального отопления. Отопление поступает в 178 из 224 медицинских учреждений.