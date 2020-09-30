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Отопление начало поступать в жилые дома в Ульяновске

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В Ульяновске 92 жилых дома начали получать тепло. Также продолжается запуск отопления в социальных учреждениях.

По данным управления ЖКХ и благоустройства, собственники квартир в 51 доме самостоятельно приняли решение о включении центрального отопления. Кроме того, тепло поступает в квартиры 41 дома с крышными котельными. Об этом сообщает 1ul.ru.

Отопление поступает в 178 из 224 медицинских учреждений. В 30 больницах с круглосуточным пребыванием пациентов уже есть теплоснабжение. Также батареи стали теплыми в 12 из 13 центров детского творчества, 16 школах искусств и 16 детско-юношеских спортивных школах.

28 сентября отопительный сезон стартовал для всех школ и детских садов Ульяновска.

По данным синоптиков, 29 сентября среднесуточная температура в городе составила +9,1 градуса. Массовый пуск отопления происходит при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

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