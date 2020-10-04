Азербайджан возбудил против лидера Карабаха дело по 15 статьям УК

Азербайджан возбудил в отношении лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна дело по 15 статьям Уголовного кодекса. Об этом 4 октября заявил азербайджанский генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, по данному факту было собрано достаточно доказательств того, что Арутюнян, нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей.

В отношении Арутюняна возбуждено уголовное дело по ст. 100.1, 100.2 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 117.2 («Отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта»), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 («Умышленное убийство»), 186.3 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 214.2.1, 214.2.3 («Терроризм»), 218.3 («Организация преступного сообщества (преступной организации»), 279.3 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»).

Ведение следствия было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.