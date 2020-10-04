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Двухмесячного ребенка с синяками госпитализировали под Новгородом

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Двухмесячного ребенка доставили в больницу с синяками на лице. Мальчик проживает в многодетной семье в селе Черепановского района Новосибирской области.

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Скорую помощь вызвала мать малыша 1 октября, сообщив фельдшеру по телефону, что ребенок не дышит. Врачи диагностировали у мальчика асфиксию и множественные побои на лице.

Женщина заявила, что «сына неловко на диван положила, как-то жестко получилось», мальчик потерял сознание.

Мать утверждает, что била ребенка по щекам, чтобы привести его в чувства. По ее словам, у малыша низкий гемоглобин и у него иногда происходит остановка дыхания.

В палату к матери и сыну приходили правоохранители. Источник сайта kp.ru сообщил, что в случае если будет установлено жестокое обращение с ребенком или с другими детьми в этой семье, то будет возбуждено уголовное дело, а семью возьмут под контроль органы опеки.

Местные жители утверждают, что и другие дети в этой семье ранее ходили с синяками, но никогда не жаловались на родителей и утверждали, что сами упали или ударились.

Ранее, 3 сентября, стало известно об избиении 20-летней жительницей Волгоградской области своего четырехмесячного сына. Сначала женщина утверждала, что ребенок упал с детского кресла-качалки и ударился головой, а позднее призналась, что сама избивала малыша.

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